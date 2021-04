Joachim B: Køber Tulle lidt tid

Morten Messerschmidt bliver tiltalt i sag om misbrug af 100.000 kroner som følge af Meld- og Feld-sagen.

Det giver Kristian Thulesen Dahl lidt fred, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Mens sagen står på, kommer Messerschmidt ikke til at overtage formandsposten i Dansk Folkeparti, siger Joachim B.

- Så set på den måde kommer det til at købe Tulle lidt tid.

Ifølge Joachim B. Olsen er der grund til lettelse i Dansk Folkeparti. Foto: Emil Agerskov

En lille ridse i lakken

Ifølge Joachim B. Olsen er det et problem og en dårlig sag for Dansk Folkeparti, at der bliver rejst en tiltale, men det kunne have været meget værre for partiet.

- I forhold til at man har diskuteret det her i mange år, så er en sigtelse på 100.000 kroner i den milde ende, siger Joachim. B. Olsen.

- Der må være en vis form for lettelse i DF.

- Tror du, han bliver dømt?

- Det ville overraske mig, hvis han ikke bliver dømt, siger Joachim B. Olsen.

- Når bagmandspolitiet rejser en sag mod en politiker, tror jeg, de er ekstra sikre.

Vælgere er allerede smuttet

Joachim B. Olsen tror ikke, at det kommer til at få den store betydning for Dansk Folkepartis opbakning, fordi sagen har været omtalt i så mange år.

- Alle de, der kunne finde på at forlade Dansk Folkeparti, har allerede gjort det. Så derfor er der også grund til lettelse i partiet, vurderer Joachim B. Olsen.

- Hvad kommer det til at betyde for Messerschmidts troværdighed?

- Det største troværdighedstab er, at sagen har kørt i så mange år. Men det her er ikke en knockout, siger Joachim B. Olsen.