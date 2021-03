Joachim B: Kynisk magtspil på bekostning af børnene

Ekstra Bladets politiske kommentator forklarer, hvorfor Venstre ikke i højere grad udnytter, at regeringen er presset i forhold til de danske børn i fangelejre i Syrien

Det er faktisk en drømmesituation for Venstre, at regeringens egne støttepartier lige nu lægger et enormt pres på regeringen.

Det er nemlig en strategisk grundregel i politik, at man som oppositionsparti læner sig tilbage og nyder, når der er borgerkrig i fjendens lejr. Det er et kynisk magtspil.

I disse dage handler konflikten naturligvis om Ekstra Bladets afsløringer af Islamisk Stats rekruttering af børn i fangelejrene i Syrien.

Og det eneste, man hører fra Venstre, er en ren processuel kritik af, at de ikke føler sig tilstrækkeligt informeret af regeringen.

Set fra Venstres synspunkt er børnene i Syrien udelukkende regeringens problem, og Venstre ser derfor ingen grund til hverken at præsentere eller blande sig i mulige løsninger.

