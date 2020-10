Joachim B: Leverpostej-Mette i politisk bommert

To kødfri dage, højst en dag med oksekød og højst en dag med lam i alle statens kantiner.

Det er dumt!

En af Mette Frederiksens store styrker som politiker og statsminister er, at hun er autentisk.

Hun har brandet sig selv som Mette fra Aalborg, som voksede op et stenkast fra Grønlands Torv (dog et stenkast, som krævede en olympisk spydkaster).

Svækker troværdigheden

På Instagram ser vi 'Mette' bage kanelsnegle, smøre leverpostejmadder og spise pizza med fødderne på bordet efter en lang dag på arbejde.

Vi ser ikke Mette Frederiksen lave hverken fermenteret kål eller chili sin carne.

Der altså ingen rød tråd fra hendes brand til det her forslag. Og det svækker hendes troværdighed.

Rammer forbi vælgerne

Er det ikke ligegyldigt med regler om tvungne kødfri dage? Nej!

Danskerne, som de er flest, gider ikke, at Christiansborg blander sig i, hvad der serveres i kantinen på deres arbejdsplads.

Og jeg gætter på, at de, som gider den slags allermindst, er de DF-vælgere, som Mette Frederiksen ellers så dygtigt har trukket tilbage til Socialdemokratiet.

Politisk bommert

Hvorfor risikere at gøre dem sure med et i realiteten ligegyldigt forslag? Det gør hende til et alt for let mål for hendes politiske modstandere.

Tænk bare på, hvordan EU-Kommissionens forbud mod krumme agurker blev et symbol på EU-modstanden. Det her er i samme kategori.

Regeringen burde lade Enhedslisten, Radikale Venstre og SF om at komme med sådanne forslag.

Det er en politisk bommert fra regeringen.

