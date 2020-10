Joachim B: Magtkampen er IKKE slut

I en pause på dagens krisemøde siger Radikale Venstres politiske leder Sofie Carsten Nielsen til pressen, at der nu er fuld opbakning til hende som leder og at man nu vil se fremad og tale politik i partiet.

Derefter tager partifællen Martin Lidegaard ordet og vil IKKE svare klart ja til, om Sofie Carsten Nielsen er den rigtige leder og siger, at han nu vil se tiden an. Samtidig afviser han ikke, at han i fremtiden kan finde på at forlade Radikale Venstre.

Konklusionen er derfor, at uenigheden langt fra er bilagt. Der er nærmest garanti for flere konflikter.

Martin Lidegaard udtalte sig efter krisemøde i Radikale Venstre

Står midt i dilemma

Lige om lidt skal Radikale Venstre forhandle finanslov. Sofie Carsten Nielsen har kørt en konfrontatorisk stil overfor regeringen. Det efterlader hende i det dilemma, at fortsætter hun den stil, så risikerer hun, at hendes folketingsgruppe springes. Gør hun det ikke, så vil fremtidige trusler ikke blive taget seriøst af regeringen.

Var hun en kynisk rationel, så smed hun Martin Lidegaard, Jens Rohde og Ida Auken ud af gruppen nu, inden de skaber mere ballade og underminerer hendes troværdighed og dermed hendes forhandlingsposition.

Magtkampen og dramaet er derfor langt fra slut i Radikale Venstre – selvom Sofie Carsten Nielsen forsøger at overbevise os om det modsatte.