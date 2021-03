Joachim B: Mette F. tromler støttepartierne

Der var ingen store nyheder, da statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere i dag trådte frem foran pressen inden sit møde med Udenrigspolitisk Nævn.

Statsministeren gentog derimod sit budskab om, at hun som udgangspunkt gerne vil hjælpe børnene i Syrien, men at en løsning som medfører, at børnenes forældre vil følge med til Danmark, fortsat er uspiselig for regeringen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Gyder olie på vandene

Når statsministeren dagen igennem har holdt møder med partilederne fra støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, har det derfor først og fremmest handlet om at dæmpe spændingsniveauet.

Hendes førsteprioritet har således ikke været at finde en løsning, der indebærer, at børnene kommer til Danmark.

Hemmelige FE-oplysninger: IS har skabt Kalifatets Løveunger i fangelejr

Ministerpost på spil

Regeringens støttepartier har efter Ekstra Bladets afsløringer indirekte truet med at vælte udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Hårdt pres: Giver Kofod deadline

Det mener Mette Frederiksen ikke, at der er grundlag for, og hun forsøger nu at redde sin minister ved at holde drøftelser med partierne.

Regeringens vurdering er, at Jeppe Kofod ikke har overtrådt ministeransvarsloven eller har forsømt sin pligt til at dele oplysninger med Folketinget.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tidligere på ugen lød det sådan her fra Ekstra Bladets politiske kommentator. Lige nu tyer regeringen til redningskrans nummer tre.

Spørgsmålet er nu, om der overhovedet kan findes en løsning for de danske børn i Syrien, der ikke inkluderer, at børnenes forældre kommer til Danmark, men som tilfredsstiller støttepartierne.

Se videoen øverst i artiklen ...