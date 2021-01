Joachim B: Mettes dyre pressemøde

16-19 milliarder i kompensation til minkavlerne.

Det er det tilbud, Folketinget er blevet enige om at tilbyde minkavlerne i kompensation for lukningen af deres erhverv.

Det svarer til fire spritnye supersygehuse.

Der var ingen anden vej end at kompensere dem. Minkavlerne var blevet eksproprieret, og de havde et retskrav på kompensation. Minkavlernes kreditorer har ligeledes et retskrav på at få alle deres penge tilbage.

I november fortalte Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives

Kompensationen er alligevel i den høje ende. Minkavlerne har fået tilbudt kompensation for løntab de næste otte år. Igen, det var svært at komme uden om at tilbyde dem kompensation for løntab. Det skyldes, at minkerhvervet er helt væk. Man må derfor formode, at en hel del minkavlere skal over i andre brancher til en lavere løn. Men otte år er alligevel en rum tid.

Når det samlede beløb er højt, skyldes det også, at Folketinget vil lægge snittet, så de er rimelige sikre på, at minkavlerne siger ja tak til tilbuddet. Alternativet er, at minkavlerne går til domstolene. Sagsomkostningerne alene ved mange hundrede retssager kan ende med at blive dyrere end den aftale, man nu har indgået. Derudover vil hundredvis af retssager fuldstændig tilstoppe retssystemet.

Den 25. januar er aftalen om kompensation til minkavlerne på plads.

Regeringen og resten af Folketinget kan heller ikke holde til, at det her kapitel i minkskandalen ikke blev lukket.

Politisk får regeringen mest ud af aftalen. Det er først og fremmest regeringens møgsag. Derudover skændes partierne både til højre og venstre for Socialdemokratiet. SF var med i aftalen, mens Enhedslisten står udenfor, fordi de synes, at den var dyr. Det samme gør sig gældende til højre for Socialdemokratiet. Venstre er med, mens de konservative står udenfor, fordi de også synes, at aftalen var for dyr.

Men det politiske efterspil af minksagen er naturligvis langtfra slut. Et kapitel er nu lukket i forhold til kompensation, men fokus vil vende tilbage til regeringens håndtering af sagen. Folketinget har nedsat en granskningskommission, og finder den, at Mette Frederiksen bevidst i strid med loven beordrede minkerhvervet lukket, kan den mest spektakulære rigsretssag i dansk politisk historie blive en realitet.

