Joachim B: Nu kan Kofod ryge

I dag mødes Udenrigspolitisk Nævn for at få udenrigsminister Jeppe Kofods forklaring på, hvorfor nævnet tilsyneladende ikke blev informeret om Forsvarets Efterretningstjenestes advarsel om, at børn i lejre i Syrien helt ned til 10 års alderen bliver kidnappet af Islamisk Stat, indoktrineret og trænet i at begå terror i deres hjemland.

De informationer fik nævnets medlemmer i stedet gennem afsløringer i Ekstra Bladet.

Udtale kritik

Frustrationen i særligt Enhedslisten og Radikale Venstre er stor. Især Rosa Lund (EL) og Martin Lidegaard (RV) har udtalt skarp kritik.

Ifølge kilder i Enhedslisten leder de nu blot efter en grund til at vælte Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren skal altså stå skoleret og bevise sin uskyld på dagens møde for at bevare sin ministerpost.

Pres fra vælgerne

Både Enhedslisten og Radikale Venstre står nemlig i det dilemma, at mange af deres vælgere vil opfatte en næse som alt for billigt sluppet.

Der er altså et pres på dem for enten at frikende eller vælte udenrigsministeren. En 'mellem-reaktion' vil blive opfattet som svag.

Det er derfor usikkert, om de to partier umiddelbart efter dagens møde vil give en næse, udtale kritik eller udtrykke mistillid.

