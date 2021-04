Joachim B om rohdebutikken: - Et umage par

Den tidligere Venstre- og Radikale Venstre-politiker Jens Rohde er skiftet til Kristendemokraterne. Det er ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, et umage par.

- Det er et sjovt match. Et umage par. Men jeg kan godt se, hvorfor det giver mening. Jeg kan til gengæld også se, hvorfor det ikke gør. Det går begge veje, det her, fortæller han.

Kan give mening for partiet

Kristendemokraterne er et parti, der ikke giver op. Partiet blev stiftet i 1970 og kom i Folketinget i 1971. Her klarede det sig indtil 1994, hvor det røg ud af Folketinget. I 1998 kom partiet ind igen for så at ryge ud i 2005.

- Det er sgu et sejlivet parti. Det må man give dem. Ikke mange overlever det, de har overlevet, fortæller han og fortsætter:

- Det er også derfor, det giver mening for dem at få en profil som Jens Rohde ind. Han kan give Kristendemokraterne det sidste nøk for atter at blive en del af Folketinget.

Dog er det ikke selvsagt, at det kommer til at hjælpe partiet med at komme over spærregrænsen. Jens Rohde har ifølge Joachim B. Olsen mistet en masse troværdighed, nu hvor han er på sit tredje partiskift i sin politiske karriere.

Liberal mand og traditionelt parti

Jens Rohde var en af de politikere, der stemte for at tillade homoseksuelle vielser tilbage i 2012 - her var Kristendemokraternes holdning imod. Og ifølge Joachim B. Olsen er han generelt set som en liberalt frisindet politiker.

Og det klinger en smule hult hos de værdier, folk tillægger Kristendemokraterne.

- Liberalt frisind er ikke det første, man forbinder med Kristendemokraterne. Derfor er forbindelsen mellem Jens Rohde og partiet noget, man lige skal synke, siger Joachim B. Olsen.

Kampen om midtervælgerne

Selvom det traditionelle parti og den liberale frisindede mand kan virke modstridende, kæmper hans tidligere parti - Radikale Venstre - og Kristendemokraterne om de samme vælgere.

- Det er begge partier, der kæmper om vælgerne, som er på midten. Radikale Venstre peger bare på en rød statsminister, hvor Kristendemokraterne peger på en blå. Men ligheden mellem partierne er til at finde i vælgerne.

- Måske kan det her give partiet synlighed, som partiet har brug for. Men intet er sikkert, siger Joachim B. Olsen.