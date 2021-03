Joachim B: Radikale fældet af egne gode intentioner

’Virkeligheden kalder - vi vil ikke tie’.

Det var overskriften på Radikale Venstres såkaldte sexismedøgn i oktober sidste år. Baggrunden for den 24 timers maratondebat var tv-vært Sofie Lindes oplevelser med sexisme i mediebranchen.

Men på det tidspunkt var nuværende politiske leder Sofie Carsten Nielsen udemærket bekendt med flere sager mod daværende politiske leder Morten Østergaard.

Blandt andet kom det frem, at Sofie Carsten Nielsen havde sendt en sms med ordene ’Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx’ til daværende radikale folketingsmedlem Ida Auken.

Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken: 'Han har taget dig på røven'

Nu er den gal igen!

Partiets ledelse har fået Kvinfo til at redigere vidneudsagn ud af den rapport, som partiet selv bad Kvinfo udarbejde om omfanget af sexisme i partiet.

Radikal top fik fjernet vidneudsagn fra sexisme-rapport

Radikale Venstre prædiker altså på den ene side åbenhed og vil ikke tie om sexisme, men på den anden side beder de om at få fjernet vidneudsagn og Sofie Carsten Nielsen tier som aldrig før.

Partiets håndtering af sexisme-sager efterlader Radikale Venstre i en umulig situation. De er fanget i deres egne gode intentioner. Og det kan bedst beskrives som hykleri.

Se Joachim B. Olsens analyse af Radikale Venstres situation øverst i artiklen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se andre analyser: