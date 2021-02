Joachim B: Radikale Venstre belønner illoyalitet

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen sår tvivl, om det er klogt af Radikale Venstre at forfremme Martin Lidegaard (R) til næstformand.

Fredag bekræftede den nye næstformand over for Ekstra Bladet, at han sammen med andre har talt om partiet 'Midten - Danmarks bæredygtige parti'.

- Der er indiskutabelt tale om illoyal opførsel fra hans side. Spørgsmålet er, om det er klogt af Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstres politiske leder, red.) at belønne illoyal opførsel med en forfremmelse, mener Joachim B. Olsen.

Trusler virker

Meldingen om Lidegaards tilbagevenden i ledelsen kom torsdag - kort efter, at Jens Rohde og Ida Auken har meldt sig ud af partiet.

Martin Lidegaard har tidligere fortalt, at han har overvejet at forlade Radikale Venstre, men at han, efter en snak med politisk leder Sofie Carsten Nielsen, valgte at blive.

- Det kan måske give ro på den korte bane, men Martin Lidegaard har nu erfaret, at trusler om forlade partiet virker, siger Joachim B. Olsen.

Partiet 'Midten - Danmarks bæredygtige parti' var ellers oprettet og var klar til at modtage vælgererklæringer. Og det kommer bag på Ekstra Bladets politiske kommentator:

- Selvom det ikke er overraskende, er det alligevel opsigtsvækkende, at Martin Lidegaard har været så langt fremme i bestræbelserne på at starte et nyt parti, mener Joachim B. Olsen.

Ikke mange at vælge mellem

Martin Lidegaards opførsel har, ifølge Joachim B. Olsen, stillet ham i en god position ved forhandlingsbordet.

Der har heller ikke været mange erfarne skikkelser tilbage for Sofie Carsten Nielsen og de radikale.

- Sofie Carsten Nielsen har gerne villet samle folketingsgruppen, og Martin Lidegaard har erfaringen til at sidde i ledelsen. Det kan man ikke sætte spørgsmålstegn ved. Med Ida Aukens og Jens Rohdes exit er der heller ikke så mange erfarne folketingsmedlemmer i gruppen at vælge imellem.

Martin Lidegaard overtager næstformandsposten fra Andreas Steenberg (R), som dog forbliver i gruppeledelsen.