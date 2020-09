Joachim B: Støjberg klapper sexisme-debatten lige i røven

Venstres fungerende formand Inger Støjberg splitter partiet, efter hun har skrevet i et opslag på Facebook, at MeToo og sexisme-snakken 'er ved at gå helt over gevind'.

Se også: 22 Venstre-medlemmer går mod Støjberg-udmelding

Vreden i dele af Venstres Folketingsgruppe er stor, men det får ingen konsekvenser for Inger Støjberg, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Venstre har mere brug for Støjberg, end Støjberg har brug for Venstre.

- Der findes ingen andre i Vensre, der kan lave et opslag, som får 25.000 likes - heller ikke Venstres formand Jakob Ellemann, siger Joachim B. Olsen og kalder kommentaren for 'klassisk Inger Støjberg'.

Se også: Støjberg står fast: Trist med en verden uden komplimenter

Se videoen med hele Joachim B. Olsens analyse øverst i artiklen og chat med ham herunder.