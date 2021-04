Joachim B: Syge shitstorm-politikere på stribe

Det er på tide, at politikerne ser indad og får ændret reglerne for sygeorlov for folketingsmedlemmer, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Når en politiker melder sig syg med stress eller depression, kan journalister ikke længere stille dem kritiske spørgsmål.

Politikeren får fred, fordi journalister respekterer, at en politiker er syg. Sådan skal det også være.

Men det kræver samtidig, at vi kan have tillid til, at politikere ikke bruger 'sygekortet', når møgsagerne vokser sig for store.

Gør de ikke det, har vi et demokratisk problem.

Khaders ret: På orlov uden dokumentation

Sygeorlov midt i møgsager

Eksemplerne på sygemeldinger i bemærkelsesværdig forbindelse med møgsager er efterhånden mange.

Morten Messerschmidt (DF), Morten Østergaard (R), Henrik Sass Larsen (S) og nu Naser Khader (K) er eksempler på politikere, som har meldt sig syge, mens de har stået i midt i en møgsag.

Og lige så bemærkelsesværdigt det er, at nogle sygemeldinger kommer i forbindelse med møgsager, er timingen på nogle raskmeldinger også iøjnefaldende.

Ida Auken (S), der var på sygeorlov i ni måneder, blev rask samme dag, som hun valgte at udskifte Radikale Venstre med Socialdemokratiet.

Auken i brøler på dag nul

Ingen dokumentationskrav

Naturligvis er politikere mennesker som alle andre. De kan få stress og depressioner, og det skal de naturligvis tage alvorligt.

Men når en folketingspolitiker går på sygeorlov, bliver der - modsat for almindelige borgere - ikke stillet krav om en lægeattest. Der er altså ingen form for dokumentationskrav.

Politikeren beholder sit fulde vederlag og endda det skattefrie omkostningstillæg på 5254 kroner om måneden. Et tillæg som ellers gives, for at folketingspolitikeren kan afholde udgifter i forbindelse med arbejdet.

Stort incitament

Hvis en politiker havde valgt at gå på ubegrundet orlov i stedet for sygeorlov for at slippe ud af en møgsag, er det på politikerens egen regning.

En politiker har altså et ganske stort incitament for at trække en sygemelding.

Måske skulle Folketinget se indad og få ændret i reglerne for sygeorlov for folketingsmedlemmer.

