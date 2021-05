Joachim B: Trussel mod Mettes jerngreb

Se analysen i videoen ovenfor

Socialdemokraterne på Ærø udsendte i forbindelse med deres generalforsamling i sidste uge en pressemeddelelse, hvori øboerne kritiserede regeringen for ikke at hente de danske børn i syriske fangelejre hjem samt regeringens intention om at sende syriske flygtninge i Danmark tilbage til Syrien.

Sidenhen har flere lokale partiafdelinger bakket op om kritikken fra Ærø.

Isoleret set er det ikke et problem for regeringen, at partiets partiafdeling på Ærø rejser kritik af regeringens udlændingepolitik.

Jerngrebet om magten i fare

Men det er afgørende vigtigt for regeringen, at kritikken ikke breder sig i baglandet.

Intern uro er aldrig godt. Det gider vælgerne ikke. Det skaber tvivl om den politiske linje og så finder vælgerne andre partier at stemme på. Kig bare på Venstre.

Socialdemokratiets jerngreb om den politiske magt i Danmark står og falder med, at den har overbevist vælgerne om, at Socialdemokratiet er garant for en meget stram udlændingepolitik. Ellers er der en risiko for, at vælgerne smutter tilbage over midten, hvor de kom fra.

Oprør skal slås ned

Derfor vil ledelsen i Socialdemokratiet også gøre alt for at slå den spirende interne kritik ned.

Den Mette Frederiksen-loyale borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen, er den første, som er gået offentlig i rette med de interne kritikere.

I Politikken advarer han baglandet om ikke at gentage ”fortidens fejl”. Her henviser han til det, han kalder ”40 års forfejlet integrationspolitik og en alt for stor koncentration af nyankomne”.

Der er ingen tvivl om, at ledelsen i Socialdemokratiet tager baglandets kritik alvorligt – ikke fordi de er enige, men fordi det er en trussel mod Mette Frederiksens politiske projekt.

