Joachim B: Vermund i bøde-gak

En bøde for ikke at ville lade sig teste er 'tvang', men fratagelse af kontanthjælpen for ikke at ville lade sig teste er 'en konsekvens'.

Det forklarer formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

Partiet er imod regeringens forslag om at indføre bøder til borgere i Vollsmose, som ikke vil lade sig teste for covid-19. Det mener Nye Borgerlige nemlig er tvang.

Til gengæld vil partiet fratage borgerne i Vollsmose deres kontanthjælp, hvis de ikke lader sig teste, og det er ikke tvang ifølge partiets formand.

Ikke flertal for regeringens krav om test

Hvorfor er det ene tvang og det andet ikke tvang?

- Fordi det ene er som udgangspunkt ikke dine penge. Det ene er danskernes penge. Det andet er penge, som du selv har tjent, forklarer Pernille Vermund.

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at når I beskylder regeringen for at bruge tvang, fordi regeringen vil give folk bøder, hvis de ikke lader sig teste, at det er ulogisk, at I så siger, at hvis folk ikke lader sig teste, så tager vi deres kontanthjælp fra dem, men det er ikke tvang?

- Ja, hvis man har en socialdemokratisk tankegang, og tænker, at de penge, man får, når man er på passiv forsørgelse, de er ens egne.

