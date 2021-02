Joachim B.: Derfor er det ikke det samme

I Danmark skal Inger Støjberg for en rigsret.

Det skal Trump også i USA.

Men det er ikke rimeligt at drage paralleller mellem Støjberg og Trump på baggrund af, at de begge skal for en rigsret.

En rigsret i Danmark kan nemlig ikke helt sammenlignes med en impeachment i USA.

Der er nogle væsentlige forskelle.

Her er de vigtigste.

I Danmark kan siddende og tidligere ministre stilles for en rigsret. Men kun for at have brudt den lovgivning, som ministre skal overholde. Det kunne være ministeransvarlighedsloven. Det er den lov, Støjberg er tiltalt for at bryde. En minister kan altså ikke stilles for en rigsret for at få lavet sort arbejde eller slå nogen ned.

I USA er det kun siddende præsidenter, vicepræsidenter, ministre og føderale dommere, som kan stilles for en rigsret. Når Trump skal for en rigsret, så skyldes det, at det blev vedtaget, da han stadig var præsident.

Trump for rigsret: Sådan er hans chancer

Blowjob kostede rigsret

I USA kan man blive stillet for en rigsret for meget andet end at forvalte ulovligt. Fx blev Bill Clinton stillet for en rigsret for at lyve om et blowjob, og Trump er anklaget for at opfordre til oprør. USA's syvende præsident, Andrew Jackson, kom for en rigsret for bl.a 'uhøflig tale'.

I Danmark beslutter et flertal i Folketinget, om en minister eller tidligere minister skal for en rigsret. Derefter ryger sagen væk fra det politiske system og over i rigsretten, som består af 15 højesteretsdommere og 15 politisk udpegede lægdommere. Men ingen af dommerne er altså folkevalgte. Det er et simpelt flertal blandt de 30 dommere, som beslutter, om der skal dømmes eller frifindes. En dom kan give fængsel eller bøde. Man kan godt blive valgt til Folketinget igen, hvis man bliver dømt.

Professor sår tvivl om Støjberg-anklage

I USA er det et flertal i Repræsentanters Hus, som kan nedsætte en rigsret. Derefter er det Senatet, som tager stilling til skyldsspørgsmålet. En dom kræver, at totredjedele af Senatet stemmer for. Aktuelt betyder det, at 17 af de 50 republikanere i Senatet skal kende Trump skyldig.

Bliver en præsident dømt, så skal han forlade sit embede. Der er ingen bøde eller fængsel. Bliver Trump dømt, kan han ikke stille op til præsidentembedet igen.

En rigsret i Danmark og USA er altså to meget forskellige størrelser.

