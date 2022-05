Joachim B. efter Rohde exit: - Det var et skrøbeligt fornuftsægteskab

Jens Rohde stopper som folketingskandidat for Kristendemonkraterne ved næste valg.

Det sagde han tidligere til Ekstra Bladet fredag.

Ekstra Bladets politiske kommentator mener, at forholdet mellem KD og Jens Rohde har været særdeles gavnligt for begge parter, men han er ikke overrasket over bruddet.

- Forholdet mellem Jens Rohde og Kristendemokraterne var et skrøbeligt fornuftsægteskab uden kærlighed, mener Joachim B. Olsen.

- Kristendemokraterne havde brug for opmærksomheden, og Jens Rohde havde brug for en politisk platform.

Jens Rohde meldte sig ind i Kristendemokraterne i april 2021. Foto: Emil Agerskov

Partiet uden Jens Rohde

Joachim B. ser Jens Rohdes exit fra Kristendemokraterne som yderst problematisk for partiet.

- Det er meget problematisk for KD. Partiet har fået meget omtale ved at være repræsenteret på Christiansborg med Jens Rohde.

Kristendemokraterne har tidligere kæmpet en brav kamp med spærregrænsen, og det er netop her, at partiet kommer til at mangle Jens Rohde.

- Jeg mener, at partiet står meget svagere uden Jens Rohde. De kommer til at få svært ved at komme over spærregrænsen ved valget, når de ikke har ham.

Uenige om abort

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der de seneste par måneder været heftig debat om abortlovgivningen hos Kristendemokraterne.

Ifølge Joachim B. er det også de politiske vinde, der blæser i partiet, som har endt med at adskille parterne.

- Jeg er overbevist om, at hans holdning til abort, er årsagen til hans exit. Han har mødt stor modstand internt, fordi han har forsøgt at dreje partiet over i en progressiv retning.

- Det er lykkedes udadtil, men internt er han blevet kritiseret, og det er han blevet træt af i længden.

- Kristendemokraterne har nogle bestemte mærkesager, såsom modstander af homovielser og en strammere abortlovgivning. Partiets mærkesager er komplet uddøde hos vælgerne. Det ved de godt, og det prøvede Jens at gøre noget ved.

Jens Rohde afviser overfor Ekstra Bladet, at spørgsmålet om abort skulle være årsagen til hans exit, men at han har mødt modstand på grund af hans syn på kvinders ret til abort.

52-årige Jens Rohde siger dermed farvel til dansk politik, som han har været en del af siden slutningen af 90'erne, hvor han var en del af Venstre.

Efterfølgende blev han en del af Radikale Venstre og sidenhen Kristendemokraterne.

