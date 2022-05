Joachim B.: - Enormt dårlig minister

Transportminister, Trine Bramsen (S), og Miljøminister, Lea Wermelin (S), inkasserer begge to 'en næse' for deres involvering i sagen om Lynetteholmen. Særligt Trine Bramsen trækker et spor af møgsager efter sig. Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen er ikke imponeret

En utrolig dårlig uge for regeringen.

Sådan beskriver politisk kommentator på Ekstra Bladet, Joachim B. Olsen, den seneste uge for regeringen.

- Først har de lidt et stort nederlag, da de ikke kunne leve op til deres løfte om en check til de 5000 fattigste pensionister, og nu er der to ministre, som får 'en næse', siger Joachim B.

Transportminister, Trine Bramsen (S), og miljøminister Lea Wermelin (S) får begge to 'en næse' for deres rolle i sagen om opførelsen Lynetteholmen, fordi Folketinget er utilfreds med den måde, ministrene har informeret dem.

Det drejer det sig blandt andet om et brev fra den svenske miljøminister, hvor han advarede mod miljøkonsekvenserne ved Lynnetteholmen. Et brev som de to ministre undlod at meddele folketinget om.

To upopulære ministre

Trine Bramsen(S) og Lea Wermelin(S) er i forvejen ikke de mest populære ministre i Folketinget, og nu får de så en reprimande.

Særligt Trine Bramsen, der tidligere var forsvarsminister, har ikke haft en nem tid som minister, og har efterhånden en lang stribe møgsager bag sig.

- Tilliden til hende i folketinget som forsvarsminister var nærmest ikke-eksisterende. Hun havde jo flere sager, der satte hende i et negativt lys. Hun var en enormt dårlig minister, som gjorde sig uvenner med alle på kort tid, siger Joachim B. Olsen.

Det er anden gang, at Trine Bramsen får 'en næse' af folketinget. Første gang var det i forbindelse med den såkaldte 'respiratorsag' fra 2020.

Presset stiger

Lea Wermelin har været miljøminister siden 2019, men møder skepsis blandt regeringens støttepartier, og nu begynder sædet at blive varmt under hende.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator er det blandt andet, fordi miljøministeren ikke har leveret på klimaområdet.

- Lea Wermelin har været fuldstændig usynlig på det grønne område. Derfor er hun upopulær hos støttepartierne, hvor netop klimaet betyder meget.

Symbolsk straf

Selvom 'en næse' ikke får den store betydning, peger Joachim B. Olsen på, at de to ministre ikke skal tage straffen for let.

- 'En næse' er knap nok et gult kort, men det er en mere symbolsk straf. Man kan kalde det en løftet pegefinger fra Folketinget.

- Men på samme tid bestemmer Folketinget jo en ministers skæbne, og det er godt for en minister at få en løftet pegefinger, siger Joachim B. Olsen.

Trine Bramsen og Lea Wermelin erkendte under samrådet i sidste uge, at der var sket fejltagelser med henvisning brevet fra den svenske miljøminister.