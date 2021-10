Joachim B.: Her er dommen over landsmødet

Venstre er begyndt at acceptere tingenes tilstand.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter partiets landsmøde i Herning i weekenden.

- Jeg synes, at det her landsmøde har været en indikation på, at man er ved at komme videre. Man kan sige, at Venstre er et parti, som har haft en eller anden sorg. De er blevet ramt af en masse ulykker. Løkke, Støjberg, Ahlers og alle de her folk, der er gået ud af partiet, siger han.

Ramt af granatchok

De mange kriser har afledt, hvad Joachim B. Olsen kalder en form for sorgfase.

- Først er der benægtelsen. Det er granatchokket, som rammer. Det er det, som prægede partiet efter Løkkes afgang. Tingene rullede bare ikke videre, og de dårlige møgsager blev ved med at komme, forklarer han.

Det affødte ligeledes en benægtelse af de dårlige meningsmålinger, som har præget partiet det seneste år, mener han.

- Så kom de ind i anden fase, som var vredesfasen, hvor man giver skylden på alle mulige andre, forklarer Ekstra Bladets politiske kommentator.

Dernæst følger accepten af, at man ikke kan ændre, hvad der er sket.

- Den vrede er der stadigvæk, men man er ved at komme ind i den der acceptfase, hvor man siger, det her er sådan, det er.

Det afspejlede sig ifølge Joachim B. Olsen i weekends landsmøde, som han overordnet set kalder vellykket.

- Men det er ikke, fordi problemerne er overstået, understreger han og tilføjer:

- De kigger stadig ind i en rigtig svær kommunal valgkamp.

Elefanten i rummet

Joachim B. Olsen finder det dog bemærkelsesværdigt, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ikke valgte at adressere det seneste års problemer på landsmødet.

- Han kom meget lidt ind på det, men han talte ikke om alle dem, som har forladt partiet. Men det tror jeg nu var klogt af ham ikke at gøre, fordi han har talt om det rigtig mange gange, og det er ikke noget, der ændrer sig, siger han og tilføjer:

- Men det er selvfølgelig elefanten i rummet.

I stedet var det tidligere statsminister og formand i Venstre Anders Fogh Rasmussen, som rettede kritik af nogle af de afgående medlemmer.

Jakob Ellemann-Jensen adresserede ikke problemerne i Venstre på landsmødet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Bitterhed over Løkke

Fogh sagde blandt andet, at han var 'meget skuffet' over, at Lars Løkke har forladt Venstre for at starte sit eget projekt.

- Sagen er den, at der er en kæmpe bitterhed og vrede i Venstre over Løkkes ageren. Man føler, at han har været illoyal, og man føler også, at det er et lidt ynkeligt og patetisk projekt, som Løkke har gang i. Man føler, det handler mindre om politik, og mere om at Løkke vil have hævn over Venstre, forklarer Joachim B. Olsen.

Det er klogt, at det var Fogh og ikke Ellemann, som rettede kritik af Løkke, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Fogh retter et ret hårdt angreb mod Lars Løkke. Det er godt for Ellemann, at det er Fogh, der gør det, siger han og uddyber:

- Fogh er et et ikon i Venstre, og han er et eksempel på, hvordan en tidligere statsminister helst skal agere.