Joachim B.: Karma er en kælling

Sofie Carsten Nielsens troværdighed er stærkt svækket. Hun har talt usandt i offentligheden ved spørgsmålet, om hun kendte til yderligere sager på Morten Østergaard. Hun har endda lavet en kampagnevideo om sexisme med Morten Østergaard på et tidspunkt, hvor hun vidste, at der var sager på Østergaard. Et centralt budskab i kampagnen var, at 'vi vil ikke tie'.

Radikale Venstre har gjort det utrolig nemt at udstille partiet som hyklere.

Virkeligheden er naturligvis kompliceret. For Sofie Carsten Nielsen er dilemmaet, at hun på den ene side har garanteret de medlemmer af sin folketingsgruppe, som er kommet til hende med historier om Morten Østergaard, fortrolighed, og på den anden side, at hun har selv har sagt, at alt skal frem.

Begge ting er svært på samme tid.

Beskidt magtkamp: Brugte krænker-rygte mod Lidegaard

Virkeligheden er dog den, at Sofie Carstens Nielsens troværdighed er svækket. I politik er troværdighed den mest værdifulde kapital.

I den radikale folketingsgruppe frygter man kommende meningsmålinger. Ingen tror rigtig på, at vælgerne vil belønne Radikale Venstre for den sidste uges begivenheder, tværtimod.

Sager som dem, Radikale Venstre har været igennem den sidste uge, kommer altid ubelejligt. Men timingen er alligevel ekstra problematisk for Radikale Venstre.

Finanslovsforhandlingerne står for døren, og Radikale Venstre har truet regeringen med at trække støtten, hvis de ikke får indrømmelser på klimaområdet. Der skal indgås aftaler, som sikrer, at Danmark når 50 procent af de CO2-reduktioner i 2025, som skal til, for at Danmark kommer i mål med en 70 procents reduktion i 2030.

Støjberg: Det er min største frygt

Derudover har Radikale Venstre et udestående med regeringen og de øvrige støttepartier.

Regeringen, støttepartierne og DF har lige indgået en aftale om tidlig tilbagetrækning. En aftale, som sænker beskæftigelsen med knap 10.000 personer. Radikales claim to fame i forståelsespapiret om, at ethvert initiativ, som sænker beskæftigelsen, skal modsvares af initiativer, som hæver beskæftigelsen tilsvarende, kommer til at stå sin prøve.

Hverken regeringen eller støttepartierne har stor lyst til at honorere den del af forståelsespapiret. Man kan ikke hæve beskæftigelsen med 10.000, uden at det kræver initiativer, som støttepartierne er imod.

Lidegaard: Hun dækkede over krænker

Et svækket Radikale Venstre gør det derfor betydeligt mindre sandsynligt, at Radikale Venstre trækker sig sejrrigt ud af den konfrontation.

Nok vil de øvrige partiledere personligt udtrykke stor sympati med Sofie Carsten Nielsen og den svære situation, hun står i, men de vil stadig udnytte, at hun er svækket i forhandlingerne.

Politik er en benhård branche. Det har Radikale Venstre ofte ladet andre partier mærke. Karma er en kælling.

Joachim B.: Derfor irriterer det Mette F.