Joachim B.: Katastrofal håndtering

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er det uforståeligt, at DF ikke har valgt at være åbne omkring det faktum, at de har vidst siden foråret 2020, at Morten Messerschmidt var sigtet af politiet.

Dansk Folkepartis goldenboy, Morten Messerschmidt, er i sit livs politiske krise.

Han er tiltalt for misbrug med EU-midler og dokumentfalsk. Det er i sig selv lidt af et mysterium, hvordan en uddannet jurist og erfaren politiker kan havne i et sådan rod.

Morten Messerschmidt er naturligvis ikke dømt for noget som helst endnu. Men man må formode, at når anklagemyndigheden vælger at rejse tiltale mod en højt profileret politiker, så er de ekstra sikre på, at tiltalen holder i retten.

Kendte til sigtelse

Ledelsen i Dansk Folkeparti har siden foråret 2020 vidst, at Messerschmidt var sigtet. Det kan virkelig undre, at man ikke valgte at lægge den viden åbent og ærligt frem.

Det er svært at se, hvad fordelen er i, at det hele vælter frem nu.

Den eneste forklaring må være, at DF har håbet på, at anklagemyndigheden ville komme til den konklusion, at der ikke var tilstrækkelige beviser til at rejse tiltale, og at sigtelsen derfor ville blive droppet.

Eller at sagen i det mindste kun vil komme til at handle om misbrug af 100.000 kroner og ikke dokumentfalsk.

Men håb er ikke nogen strategi, og nu ligner DF et parti, som ikke rigtig ved, hvordan de skal tackle situationen.

Det indgyder i sig selv ikke den store troværdighed.