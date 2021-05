Joachim B.: LA har taget voldsom skade

Alex Vanopslagh gør klogt i ikke at lancere ultimative krav, træklatring eller anden ballade i sin tale på Liberal Alliances landsmøde lørdag, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Liberal Alliance står midt i en image-krise, og Alex Vanopslagh er den, der skal redde partiet fra spærregrænsens dybe afgrund.

Og med Vanopslaghs tale på Liberal Alliances landsmøde lørdag, gør han et ydmygt og fornuftigt forsøg.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B.

- Alex Vanopslagh holder nogle helt andre taler, end Anders Samuelsen gjorde i sin tid. Der har indfundet sig en vis ydmyghed hos LA, og det klæder partiet, mener han.

Bekymrende

- LA's udfordring er, at selve brandet 'LA' tog voldsom skade i sidste valgperiode. Efter alle de ultimative krav, træklatring og så falden ned, så er det bare ikke fedt at sige i kantinen, at man stemmer Liberal Alliance, mener Joachim B.

Derfor har Alex Vanopslagh også en stor opgave med at løfte partiet sikkert over spærregrænsen ved et kommende valg, vurderer Joachim B. Lige nu ligger partiet til 2,5 procent af stemmerne ifølge den seneste meningsmåling fra Voxmeter.

- I den forbindelse er der nogle ting, der er en smule bekymrende. Venstre har været i nedsmeltning, og der er ikke nogle af deres vælgere, der er dryppet over på Liberal Alliance. Det siger nok noget om Liberal Alliances image-krise, siger Joachim B.

Artiklen fortsætter under billedegalleriet...

Se billeder fra Liberal Alliances landsmøde i Vejle

Fuld skærm

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh inden landsmødet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Under landsmødet holdt partiet et minuts stilhed for tidligere statsminister Poul Schlüter (K), der døde torsdag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Alex Vanopslagh modtog flere klapsavler under sin tale. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Her lytter det ene af Liberal Alliances tre folketingsmedlemmer med på Alex Vanopslaghs tale: Henrik Dahl. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Landsmøder er typisk der, hvor partimedlemmer mødes på kryds og tværs af landet og partiet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Derfor mener Joachim B. også, at den strategi, partiet tilsyneladende har lagt for dagen med at holde sig ude af magtkampen mellem Venstre og Konservative er fornuftig:

- Alex taler pænt om sine kolleger i blå blok, og han peger ikke på hverken Pape eller Ellemann. Det er fornuftigt.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Joachim B. Olsen gav i februar tre grunde til krisen i blå blok.

Ultimative krav?

Rent politisk formår Alex Vanopslagh i sin tale at ramme et ømt, men rigtigt set punkt i blå blok, vurderer Joachim B.:

- Vanopslagh siger, at ingen vælgere ved, hvad de får, hvis de stemmer på blå blok. Det er rigtigt, men spørgsmålet er, om han selv leverer svaret.

- Mette Frederiksen (S) har et klart, defineret politisk projekt med asylstop og Arne-pension. Det har blå blok ikke, men det skal de have, vurderer Joachim B.

- Men risikerer Alex Vanopslagh så ikke netop at blive fanget i alt for konkrete forslag, ligesom det skete i sidste valgperiode?

- Man kan jo godt sige, hvad man vil arbejde for, uden at det skal være ultimativt. Men det vil selvfølgelig nok være det spørgsmål, han ville få: 'Er det her et ultimativt krav?', siger Joachim B.

Om Alex Vanopslagh lykkes med at holde Liberal Alliance over spærregrænsen, må tiden vise. Der skal afholdes folketingsvalg senest den 5. juni 2023.