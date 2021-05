Joachim B.: Mette F skulle have lyttet

Statsminister Mette Frederiksen undlod at lade sig teste, selvom hun havde klare coronasymptomer i foråret. Det kunne være endt frygteligt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

En ny bog om statsminister Mette Frederiksens første tid i regeringskontorerne giver et indblik i et stykke Danmarkshistorie.

Men bogen 'Det første år' af Anne Sofie Kragh fortæller også en historie om statsministeren, vi ikke har hørt før: Nemlig at Mette Frederiksen afviste at lade sig teste for corona, selvom hun havde klare coronasymptomer op til det famøse nedlukningspressemøde 11. marts 2020.

Og det var lidt af et gamble, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B.

Kunne være endt frygteligt

- Det handler ikke om Mette Frederiksen personligt, men om hendes funktion: Som statsminister skal hun kunne lede landet igennem en krise, siger Joachim B.

- Hvis nu at hun havde spredt corona inde i statsministeriet, havde det været en frygtelig historie, vurderer han.

Ifølge bogen opfordrede Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen hende til at lade sig teste for corona allerede 5. marts 2020.

Artiklen fortsætter under videoen...

VIDEO: Statsminister Mette Frederiksen byder velkommen på pressemødet 11. marts 2020, hvor hun ifølge ny bog havde feber og vejrtrækningsproblemer op til.

Skatteminister Morten Bødskov havde nemlig været i kontakt med en coronasmittet, og Mette Frederiksen havde holdt møde med ham. Men statsministeren afviste at lade sig teste med den begrundelse, at det ikke skulle opfattes som om, at hun kom foran i testkøen i en periode, hvor der var mangel på test i landet.

Skulle have lyttet

I timerne inden pressemødet 11. marts havde Mette Frederiksen ifølge bogen feber og svært ved at trække vejret.

- I dag sidder vi og læser det i lyset af, at vi alle sammen kan gå ned og blive testet. Så det er klart, at vi må dømme hende ud fra en anden situation, hvor der var mangel på test, siger Joachim B.

- Alligevel vil jeg sige, at det var et godt råd, Martin Justesen gav hende. Det skulle hun have lyttet til, vurderer han.