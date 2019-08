Joachim B. Olsen efter pistol-foto: 'Hvilket mageløst hykleri'

Den tidligere LA-profil mener ikke, at et billede af Liberal Alliances politiske leder, som poserer med skydevåben, sender et forkert signal

Torsdag kunne Ekstra Bladet bringe historien om, at Alex Vanopslagh, politisk leder for Liberal Alliance, poserer med et våben på et billede lagt på Facebook i 2017. Billedet er taget mens han sad i Borgerrepræsentationen. Det omtalte billede med teksten 'Til kamp mod de røde 2.0'.

Artiklen har fået tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance Joachim B. Olsen op i det røde feldt. I et opslag på Facebook kalder han Enhedslistens reaktion for hykleri.

'Glansbillede'-politikeren findes ikke

- Hvis man skal leve op til den standard som politiker, så kan det kun være nogen, som aldrig har levet et liv, hvor man har haft det sjovt. Så kan vi få sådan nogle tørvetrillere, som har brugt hele deres liv på at komme ind i politik, forklarer Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet.

Finansordfører for Enhedslisten Rune Lund samt folketingsmedlem for Socialdemokratiet Lars Aslan Rasmussen tager begge kraftigt afstand fra den unge politikers ageren, og finder det forkasteligt, at Alex Vanopslagh ikke har beklaget det misforståede billede.

'Der er jo ikke nogen trussel'

Lars Aslan Rasmussen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, fortæller til Ekstra Bladet, at han ser symbolværdien i det givne Facebook-opslag som meget upassende.

Den vurdering er Joachim B. Olsen mildt sagt ikke enig i:

- Der er jo ikke nogen trussel. Hold nu kæft med det pis, altså, siger Joachim B. Olsen, da Ekstra Bladet spørger om en kommentar til hans Facebook-opslag.

På spørgsmålet om helheden af det provokerende billede og tekst, mener Joachim B. Olsen ikke, at man kan hæfte sig i den unge politikers baggrund eller tidligere ageren.

- Hvis man skal se på alles fortid, så er der ingen, der kan blive politikere, lyder det fra Joachim B. Olsen.