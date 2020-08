Joachim B. Olsen ny politisk kommentator på Ekstra Bladet

Stil spørgsmål til Ekstra Bladets politiske kommentator længere nede i artiklen.

Ekstra Bladets får tilført nye muskler, når den tidligere elitesportsudøver og folketingsmedlem Joachim B. Olsen bliver ansat som ny politisk kommentator.

Joachim B. Olsen har senest arbejdet for Liberal Alliance på Christiansborg. Med jobbet som politisk kommentator på Ekstra Bladet melder han sig ud af partiet.

- Joachim B. Olsen og Ekstra Bladet er et perfekt match, siger chefredaktør Poul Madsen.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at han bliver en kæmpe gevinst. Han er ikke bange for at sige noget sandt, selvom det træder nogen over tæerne. Hans bullshit-detektor er veludviklet og han skærer igennem. Jeg er faktisk også selv lidt bange for ham, siger han.

Du kan se en video fra Joachim B. Olsens lønforhandling med chefredaktør Poul Madsen øverst i artiklen

Blå partier bliver ikke skånet

Joachim B. Olsen tiltræder som politisk kommentator d. 1. september, og det er med en stor portion ærefrygt, at han går til opgaven:

- Ekstra Bladet er en institution i den danske medieverden. En avis som altid er i opposition til magthaverne. Det glæder jeg mig utrolig meget til at blive en del af, siger Ekstra Bladets nye kommentator.

- Jeg vil bestræbe mig på at levere analyser, som er skarpe og saglige. Hvorfor gør politikerne, som de gør? Er der en god forklaring? Eller er der tale om spin og udenomssnak? Og nej...de blå partier vil ikke blive skånet, slår han fast.

LIVE