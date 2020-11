Joachim B. om amerikansk valg: Ikke særligt spændende

Der er valg i USA. Samtlige medier - inklusive os selv her på Ekstra Bladet - gør et stort nummer ud af det. Bliver det Trump eller Biden? Men ser man bort fra cirkusset omkring det, så er det faktisk ikke særligt spændende.

Biden vinder!

Det er mere sandsynligt, at Biden vinder en jordskredssejr, end at Trump vinder valget.

Håbløst bagud

Sidste valg var en kæmpe overraskelse. Clinton var favorit. Det kom som et chok for de fleste, at Trump løb med sejren.

Det kan selvfølgelig ske igen. Men det er bare ikke særligt sandsynligt.

Trump er håbløst bagud i meningsmålingerne. Det var han også sidste gang. Det er korrekt.

Men Trump er endnu mere bagud i meningsmålingerne nu, end han var i 2016. Det gælder både nationalt og på delstatsniveau. Hertil skal man indregne, at meningsmålingerne er blevet bedre siden sidste valg.

Tabt vigtige vælgere

Trump har tabt vælgere i alle de segmenter af befolkningen, som sikrede ham sejren i 2016. Han har nemlig tabt vælgere blandt hvide kvinder, blandt hvide mænd uden videregående uddannelse og blandt de +65-årige.

Hans popularitetsmålinger er også virkelig dårlige. Gennemsnittet for alle hans målinger ligger på 43 procent. Ingen amerikansk præsident har genvundet embedet med så dårlige popularitetsmålinger.

Der har i lang tid været et massivt flertal i den amerikanske befolkning, som synes, at Trump gør det dårligt.

Alle odds mod Trump

Selvfølgelig kan det uventede ske.

Hvis FCK mødte Barcelona i 100 kampe, så ville FCK vinde nogle få af dem. Det var det, der skete ved sidste præsidentvalg i USA. Det var et af de usandsynlige scenarier, som udspillede sig på valgdagen.

Denne gang er oddsene bare endnu mere imod Trump.

