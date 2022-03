Joachim B.: Tror på et massivt ja

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil søndag aften sammen med flere partiledere bede danskerne om at tage stilling til en afskaffelse af det danske forsvarsforbehold, erfarer Ekstra Bladet.

Og selvom danskerne er kendt for at være glade for EU-forbeholdene, senest blev det et nej til en afskaffelse af retsforbeholdet, tror Ekstra Bladets politiske kommentar på et klart ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Man kan godt sige, at det er et løftebrud fra regeringen, der i valgkampen sagde, at der ikke ville komme en sådan afstemning i denne valperiode. Men jeg vil vurdere, at det ikke er noget problem for regeringen.

- Og det skyldes selvfølgelig, at Putins invasion af Ukraine fuldstændig har ændret den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Jeg tror, at der vil være meget stor forståelse for det her, og at det vil blive et massivt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, siger Joachim B. Olsen.

Også flere penge

I årevis har Danmark og vennerne i EU fået på puklen af USA for ikke at leve op til Natos bestemmelse om, at medlemslande skal bruge to procent af bnp på forsvar om året.

Skal Danmark leve op til målsætningen om to procent af bnp, svarer det til heftige 18 milliarder mere om året, der skal bruges på militæret.

- Det bliver helt sikkert også meldt ud i dag, at Danmark skal op og bruge mere Forsvaret. Det spændende er selvfølgelig finansieringen. Og der bliver det kompromis. 18 milliarder er et meget stort beløb hvert år.

- Det er det dobbelte af, hvad vi bruger på dansk politi. De konservative vil have skattelettelser, men det ser svært ud, og Socialdemokratiet vil bruge mange flere penge på velfærd. Og det vil man heller ikke kunne. Der bliver ikke lige så mange penge til skattelettelser eller velfærd, siger Joachim B. Olsen.

På pressemødet deltager også partilederne fra Venstre, SF, Radikale Venstre og de konservative.