Joe Biden: Det er flovt, Trump!

Tirsdag aften dansk tid kalder den kommende amerikanske præsident Donald Trumps manglende velvilje til at erkende sit valgnederlag for flovt

Det er flovt, Donald Trump.

Det er beskeden fra den kommende amerikanske præsident, Joe Biden, der tirsdag aften dansk tid har afholdt et pressemøde i sin hjemby, Wilmington i Delaware.

Det skriver flere internationale medier heriblandt AFP.

Demokraten maner dog samtidig til ro og forventer ikke den store modstand fra Donald Trump, når de den nuværende præsidents administration skal skiftes ud.

- Den kendsgerning, at de ikke er villige til på nuværende tidspunkt at erkende, at vi vandt, har ikke de store konsekvenser for vores planlægning, siger Joe Biden.

USA er tilbage

Den tidligere vicepræsident siger også, at han har talt med adskillige ledere rundt om i verden, der har ringet for at lykønske ham med valgsejren.

Til dem har Biden sagt, at 'Amerika er tilbage', siger han på pressemødet.

Indtil videre har Biden blandt andre talt med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Canadas premierminister, Justin Trudeau.

- Jeg lader dem vide, at Amerika er tilbage. Vi er på vej tilbage i spillet. Det er ikke Amerika alene, siger Biden.