Joe Biden får ny talskvinde

USA's præsident, Joe Biden, mister sin primære pressetalskvinde, Jen Psaki, der forlader jobbet 13. maj.

Det meddeler Det Hvide Hus.

Ny kvinde på podiet i Det Hvide Hus' briefingrum bliver Karine Jean-Pierre, der hidtil har været nummer to efter Psaki.

- Karine medbringer ikke blot den erfaring, evne og integritet, der er nødvendig i dette vanskelige job. Hun vil også fortsat gå forrest med at kommunikere om arbejdet i Biden-Harris-administrationen til det amerikanske folk, siger Biden i en meddelelse.

Samtidig roser han sin hidtidige pressetalskvinde for at have 'sat standarden for et tilbagevenden til anstændigheden, respekten og værdigheden i Det Hvide Hus' briefingrum'.

I et opslag på Twitter fremhæver Psaki sin efterfølgers mangeårige erfaring i det politiske liv.

- Fra de tidlige år, hvor hun arbejdede i regeringen og med politik i New York City til sine år som fortaler og videre til gennem lang tid at tjene som rådgiver for præsidenten, da han var vicepræsident, skriver Psaki.

- Hun bliver den første sorte kvinde og den første åbne LGBTQ+ person, der bliver pressetalsperson i Det Hvide Hus. Repræsentation betyder noget, og hun vil være en stemme for mange, men også få mange til at drømme om, hvad der virkelig er muligt.

Præsident Joe Biden sagde ved sammensætningen af sin regering og sin administration, at han ønsker, at begge dele afspejler den mangeartede sammensætning i befolkningen.