Joe Biden forbereder sig på Trumps forsøg på at udskyde valg

Joe Biden, Demokraternes sandsynlige udfordrer til Donald Trump ved det amerikanske præsidentvalg i november, er parat til at møde Trump i en debat.

- Jeg kan næsten ikke vente med at debattere med Trump, siger Biden.

Den tidligere vicepræsident tilføjer, at han gerne stiller op online, hvis en personlig debat ikke er mulig på grund af coronakrisen.

- Jeg er klar. Zoom eller Skype eller Slack eller Hangouts eller personligt, siger Biden med reference til en række onlineplatforme, der benyttes af mange som et alternativ til fysiske møder.

- Når som helst, og hvor som helst, han vil, siger Biden, der under nedlukningen af det amerikanske samfund har holdt sig hjemme i sin bolig i staten Delaware.

Joe Biden er forberedt på, at Donald Trump vil gøre alt for at få udskudt valget på grund af coronakrisen.

- Jeg tror, han vil forsøge at få udskudt valget på en eller anden måde. Han vil opfinde et rationale for, hvorfor det ikke kan blive afholdt, siger Joe Biden.

Bidens udtalelser faldt under en pengeindsamling til hans valgkamp. Her kritiserede Biden også Trumps håndtering af virusudbruddet, som har kostet næsten 50.000 menneskeliv i USA. Samtidig har flere end 26 millioner amerikanere meldt sig som ledige under krisen.

- Præsidenten kan ikke stoppe med at tale om sig selv, og han opfordrer guvernører til at takke ham for det, han gør for dem, siger Biden.

- Takke ham? Hør nu her. Det handler altid om, hvordan den her krise påvirker ham. Om hvordan det ikke er hans opgave at ordne den.

Som følge af de mange tiltag for at bekæmpe virusspredning er der blevet stillet spørgsmål ved, om det praktisk er muligt for Trump og Biden at mødes i en klassisk tv-debat med et publikum.

Biden deltog senest i en politisk debat den 15. marts med Bernie Sanders, som på det tidspunkt stadig var med i ræset om at blive nomineret til Det Demokratiske Partis udfordrer til Trump.

Som følge af coronapandemien blev den debat afholdt uden publikum. I begyndelsen af april opgav Bernie Sanders sit kandidatur i erkendelse af, at han ikke kunne indhente det forspring, som Joe Biden har opbygget i antal delegerede fra Demokraternes foreløbige primærvalg.

Det er de delegerede fra de forskellige delstater, som formelt nominerer den endelige præsidentkandidat på partiets konvent i sensommeren.