Joe Biden ligner den helt store vinder på minisupertirsdag

Den tidligere vicepræsident Joe Biden vinder Demokraternes primærvalg i de tre amerikanske delstater Michigan, Missouri og Mississippi.

Det viser prognoser fra analysevirksomheden Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters og prognoser fra nyhedsbureauet AP.

Dermed står Joe Biden til at komme bedst fra start på dagen, hvor der afholdes primærvalg i de fem delstater Idaho, Mississippi, Missouri, Washington og Michigan samt vælgermøder i North Dakota.

Dagen kaldes af flere for minisupertirsdag, da det er dagen, hvor næstflest delstater afholder valg på samme dag efter supertirsdag, der fandt sted 3. marts.

Under en tale i Philadelphia natten til onsdag dansk tid kalder Joe Biden de tre sejre for 'en ny god aften'.

- For en uge siden var der mange, der kaldte vores kampagne for død. Nu er vi i den grad i live.

- Selv om der er lang vej endnu, ligner det en ny god aften, siger Joe Biden ifølge CNN.

Joe Biden vandt også i langt de fleste delstater på supertirsdag 3. marts, hvor 14 delstater afholdt primærvalg og vælgermøder.

- Sammen vil vi slå Donald Trump. Vi vil forene denne nation, siger Joe Biden i talen.

Bidens sejr i Michigan er tirsdagens vigtigste, da der er 125 delegerede på spil, hvilket er flest af de seks delstater.

I Missouri og Mississippi er der henholdsvis 68 og 36 delegerede at kæmpe om.

I North Dakota med 14 delegerede er valgstederne også lukket. Men ifølge CNN er det for tæt til at kunne pege på en vinder.

Det var på forhånd ventet, at Joe Biden ville vinde i både Mississippi og Missouri, skriver nyhedsbureauet AFP.

Joe Biden og den venstreorienterede senator Bernie Sanders kæmper om at blive nomineret som Demokraternes udfordrer til Donald Trump ved præsidentvalget i november.

En kandidat skal nå 1991 delegerede for at vinde nomineringen. Inden minisupertirsdag førte Joe Biden over Bernie Sanders i antal delegerede.

Ifølge CBS News har Joe Biden efter sejrene i Mississippi og Missouri 700 delegerede mod Bernie Sanders' 577 delegerede.