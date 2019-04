Joe Biden melder sit kandidatur til præsidentvalget for Demokraterne

Den 76-årige politiker stiller op til valget i USA i 2020 for at blive Demokraternes kandidat

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden har meddelt, at han er præsidentkandidat i det demokratiske parti og indleder valgkampagne.

Den 76-årige Biden, som to gange tidligere har søgt at blive nomineret som sit partis præsidentkandidat, var vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

Inden da havde han en flere årtier lang karriere i Kongressen.

Hans egen opvækst i en arbejderfamilie har gjort ham populær i arbejderkredse.

Biden ligger foran 19 andre præsidentkandidater i det demokratiske parti, viste en Reuters/Ipsos meningsmåling tidligere i denne uge.

Præsidentvalget finder sted i november næste år. Det anses som meget sandsynligt, at republikaneren Donald Trump vil forsøge at blive genvalgt som præsident.

Blandt de demokratiske udfordrere til præsidentposten er nu 20 personer. Blandt dem er seks kvinder, fem farvede politikere og en demokrat, der tilhører et seksuelt mindretal.

Opdateres ...