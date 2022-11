Joe Biden og Xi Jinping: Vil undgå konflikt

Med et smil og et 'godt at se dig' hilste USA's præsident, Joe Biden, mandag på Kinas præsident, Xi Jinping.

De to præsidenter mødes på Bali i Indonesien ved et G20-topmøde, og de åbner med et løfte om at undgå konflikt.

- Verden er kommet til en skillevej, sagde Xi Jinping og tilføjede, at han er villig til en 'oprigtig' diskussion af emner, der har splittet de to nationer.

- Verden forventer, at Kina og USA vil håndtere forholdet ordentligt, sagde Xi Jinping.

Biden tilføjede, at han ønsker, at de to lande skal 'håndtere vores forskelle og forhindre konkurrence i at blive konflikt'.

Klimaforandringer og usikkerhed omkring fødevarer er eksempel på udfordringer, som de to lande ventes at forholde sig til, lød det fra Biden.

Det er første gang, at Biden som præsident møder Xi Jinping ansigt til ansigt.

De har siden januar 2021, hvor Biden blev indsat som præsident, holdt fem telefon- og videoopkald. Men de har ikke mødtes ansigt til ansigt, siden Biden var vicepræsident under Barack Obama.

Xi Jinping sagde også, da de to statsledere mødtes, at han ser frem til at samarbejde med Biden om at bringe det kinesisk-amerikanske forhold 'tilbage på det rette spor'.

Øverst på de to lederes dagsorden ventes Taiwan, Ukraine og Nordkoreas atomambitioner at stå.

Forholdet mellem USA og Kina har de seneste år været præget af uenigheder lige fra Hongkong og Taiwan til handelspraksis og restriktioner på kinesisk teknologi.

Særligt Taiwan er en stor konflikt.

Den kinesiske regering har flere gange truet med at invadere Taiwan, hvis taiwanerne modsætter sig en såkaldt 'fredelig forening'.

Kina betragter Taiwan som en del af sit territorium. Men USA har tidligere erklæret sig klar til at forsvare Taiwan, hvis Kina gør alvor af truslerne.

I august droppede Kina samarbejdet med USA om klimaforandringer og narkosmugling.

Det skete, efter at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, havde besøgt Taiwan - noget, der i Kina blev set som en stor provokation.

G20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.