Joe Biden overhaler Trump i den vigtige delstat Wisconsin

Demokraternes Joe Biden har overtaget føringen i den vigtige delstat Wisconsin ved præsidentvalget i USA.

Det viser andelen af optalte stemmer ifølge CNN. Der er optalt 92 procent af stemmerne ifølge CNN.

Joe Biden står til 49,4 procent af stemmerne, mens præsident Donald Trump står til 48,8 procent. Under 10.000 stemmer skiller dem ad.

Der er endnu ingen nyhedsbureauer eller tv-stationer, der har erklæret en vinder i Wisconsin, som har ti valgmænd.

Delstaten er begyndt at tippe Bidens vej, efter at stemmer fra storbyen Milwaukee er begyndt at tikke ind.

Wisconsin var en af de tætteste delstater ved præsidentvalget i 2016. Her løb Trump med sejren på under et procentpoint. Og det tyder altså på, at det bliver næsten lige så tæt denne gang - dog til Demokraternes fordel.

Wisconsin er på forhånd blevet udpeget som måske en af de mest afgørende stater for, hvem der vinder valget.

Forud for Trumps sejr i 2016 havde Wisconsin været del af en blok af 18 stater og District of Columbia, der fra 1992 havde stemt på Demokraternes kandidat ved alle præsidentvalg.

I Wisconsins nabostat Michigan er der også tegn på fremgang for Biden. Ifølge CNN står Trump - med 86 procent af de forventede stemmer optalt - til 49,4 procent af stemmerne mod 48,9.

Da omkring 79 procent af stemmerne var optalt stod Trump til 52 procent mod 47 procent til Biden ifølge Reuters.

Michigan har 16 valgmænd og bliver ligesom Wisconsin set som en potentielt afgørende stat at vinde for at blive præsident.

De endelige valgresultater fra Michigan ventes ikke før natten til torsdag dansk tid. Det skyldes blandt andet mange brevstemmer, som er længe om at blive talt op.

Det kræver 270 af de i alt 538 valgmænd at blive præsident. Før resultaterne for Wisconsin og Michigan foreligger, står Biden til 238. Hvis han vinder de to stater, når han 264 valgmænd.

Dermed kan han nøjes med Nevadas seks valgmænd for at blive præsident. Han står til sejren i staten, men også her er det tæt, og den videre optælling af stemmer er indstillet indtil torsdag eftermiddag dansk tid.