Joe Biden overrasker: Færrest i 30 år

Det er åbenbart ikke et unikt dansk fænomen, at statsoverhovedet i stigende grad forsøger at undgå pressen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, bliver nu af kritikere beskyldt for at distancere sig selv fra den amerikanske presse. Det skriver Jyllands-Posten.

En ny undersøgelse i The New York Times viser blandt andet, at den amerikanske præsident holder rekord-få pressemøder. Faktisk er han den præsident, der har afholdt færrest siden Ronald Reagan, der fik tilnavnet 'teflonpræsidenten', fordi al kritik syntes at prelle af på ham.

På trods af at Joe Biden ikke fremstår helt så presse-fjendtlig som modparten, Donald Trump, viser undersøgelsen, der er foretaget af The American Presidency Projekt, at Joe Biden kun afholdte 10 pressemøder i gennemsnit per år i løbet af sine første to år som præsident.

Annonce:

Til sammenligning afholdte Donald Trump 19,5, Barack Obama afholdte 23, Bill Clinton afholdte 41,5, Herbert Hoover afholdte 82, og Calvin Coolidge afholdte 90.

Det skal dog bemærkes, at de meget høje tal hos de tidligere præsidenter selvfølgelig skyldes, at man ikke havde samme muligheder for kommunikation.

Kort og godt

Ben Labolt, der er kommunikationschef i Det Hvide Hus, tager imidlertid præsidentens ageren i forsvar og forklarer, at præsidenten i stedet bruger andre kommunikationskanaler.

- Vores ultimative mål er at nå det amerikanske folk, uanset hvor og hvordan de forbruger medier, og det er ikke kun gennem briefingrummet eller Washington-baserede nyhedsmedier, siger han og fortsætter:

- Præsident Biden har holdt næsten 400 spørgsmål-og-svar-sessioner med journalister, siden han tiltrådte. Det er mere end Trump, Obama eller George W. Bush gjorde i lignende perioder, mens de var præsident.

Annonce:

Spekulationer

Det bemærkes dog i artiklen, at disse 'spørgsmål-og-svar-sessioner' ofte er meget korte og derfor slet ikke kan sammenlignes med pressemøder.

Her henviser avisen blandt andet til tre forskellige 'sessioner', der alle varede under to minutter i Det Hvide Hus' officielle transkription.

Artiklens forfatter mener i stedet, at det er en bevidst strategi, for at 'skærme præsidenten fra situationer, der kræver improvisation' op imod hans anden præsidentkampagne.

Joe Biden har af flere omgange ladet sig bemærke for uheldige vrøvlede udtalelser. Han har for eksempel udtalt, at halvdelen af de kvinder, han har ansat, er kvinder, og under et pressemøde i september kaldte han på en kongrespolitiker, der tidligere var død i en trafikulykke.