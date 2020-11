Joe Biden taler til amerikanerne: - Vi vinder

WILMINGTON, DELAWARE (Ekstra Bladet): - Vi kommer til at vinde.

Joe Biden er natten til lørdag millimeter fra at erklære sig som vinder af det amerikanske præsidentvalg.

I en tale i Wilmington i delstaten Delaware er den Demokratiske præsidentkandidat så tæt på at sige ordene som muligt. Uden at sige dem.

- Vi har ikke nogen endelig udmelding endnu, siger Joe Biden fra scenen.

- Men vi kommer til at vinde det her kapløb, lyder det med selvsikkerhed fra Biden - til stor jubel blandt de tusindvis af tilhænger foran valghovedkvarteret.

Det var også en sejrsikker præsidentkandidat, som Ekstra Bladet fangede, da han ankom i sin 21 biler lange motorkaravane.

Bag tonede ruder vinkede Biden i Ekstra Bladets retning, da ‘motorcaden’ rullede forbi.

Biden har tidligere sagt, at han føler sig sikker på, at han vil vinde præsidentvalget.

Endnu har ingen amerikanske tv-stationer erklæret en samlet vinder, da der i flere delstater er meget tæt løb mellem Joe Biden og præsident Donald Trump.

Joe Biden gentager en opfordring om, at alle stemmer skal tælles....

Vinker til sejren: Ekstra Bladet fangede en sejrsikker Joe Biden på vej ind til sin 'næsten-vindertale' i Wilmington. Her ses han med lappen i vejret midt i sin 21 biler lange motorkaravane.

Endelig gang i den

Ekstra Bladet har fulgt Bidens valgfest fra hjembyen Wilmington i delstaten Delaware.

Og natten til lørdag kom der endelig gang i Biden-lejren.

Hidtil har en gold parkeringsplads foran Chase Center været en mat og corona-steril kulisse for Demokraterne i kontrast til de farverige og velbesøgte Trump-rally’er, som Ekstra Bladet blandt andet har dækket i Georgia.

Men allerede tidligt på dagen begyndte det at vælte ind med Biden-støtter til det sikkerheds-hegn, der omkranser P-pladsen fra resten af befolkningen i Wilmington.

Det skete i takt med, at flere og flere stemmer i løbet af fredag amerikansk tid gik til Biden.

Boost på 30 min

Og i det øjeblik, at Biden overhalede Trumps forspring i delstaten Pennsylvania, ændrede sikkerhedsopbuddet sig drastisk i Wilmington.

En ‘no fly-zone’ blev indført over Bidens hjem i Greenville i udkanten af Wilmington.

Samtidig mødte et helt hold ekstra Secret Service-agenter op.

Forbipasserende blev screenet af bombehunde og vidnede om, at de amerikanske sikkerheds- og politimyndigheder nu ser Biden som kommende præsident. Selvom den nuværende præsident ikke gør.

Ud på aftenen er tusindvis af Biden-støtter efter fyraften og skole mødt op for at få et glimt af USA’s efter alt at dømme kommende præsident.

