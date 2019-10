Joe Biden: Trump bør stilles for en rigsret

Demokraten Joe Biden opfordrer til en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump.

Det er første gang, at Biden udtaler sig i så klare vendinger om sagen.

Biden, som kæmper for at blive Demokraternes præsidentkandidat, udtalte sig om Trump under et stop på sin kampagne i delstaten New Hampshire.

- Med sine ord og handlinger har præsident Trump gjort sig skyldig. Ved at stå i vejen for retfærdighed og at nægte at svare på Kongressens forespørgsel har han allerede dømt sig selv, sagde Biden.

- I verdens og amerikanernes øjne har Trump brudt den præsidentielle ed og udført handlinger, der bør forfølges ved en rigsret.

- For at bevare vores forfatning, vores demokrati og vores grundlæggende integritet bør han for en rigsret.

Ynkeligt

Trump svarede med det samme igen på Twitter, hvor han brugte et af sine øgenavne om Biden.

- Så ynkeligt at se søvnige Joe Biden, der med sin søn Hunter til skade for amerikanske skattebetalere har frarøvet mindst to lande millioner af dollar, bede om at få mig for en rigsret - og jeg gjorde ikke noget galt, skriver Trump på Twitter.

Biden selv står i centrum af Ukraine-sagen, der har fået demokraterne i Kongressen til at begynde en proces, hvor man søger at få Trump for en rigsret.

I weekenden udtalte Biden i et debatindlæg, at han ville lade Kongressen gøre det, den skulle, i sagen.

Men nu har Biden altså selv taget mere klart stilling.

Ukraine-sagen begyndte at rulle, da en whistleblower i den amerikanske efterretningstjeneste klagede over Trumps ageren over for Ukraine og kaldte det for magtmisbrug.

Et af spørgsmålene er, om Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at finde snavs om Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Hunter Biden var i bestyrelsen for et ukrainsk energiselskab, mens hans far som vicepræsident var involveret i USA's politik vedrørende Ukraine.

I samme periode, som opkaldene foregik, tilbageholdt Donald Trump amerikansk militærbistand til Ukraine. Han har dog afvist, at det skulle være gjort for at lægge pres på landet.

Udtrykket 'rigsret' skal forstås anderledes end i Danmark. På engelsk hedder det 'impeachment', og i USA er det politikere, der dømmer, ikke dommere og jurister.