Joe Biden vil ophæve patentrettigheder på coronavacciner

Patentrettigheder på vacciner mod coronavirus bør ophæves, således at flere lande kan producere vacciner.

Det mener USA's præsident, Joe Biden.

Han opfordrer således de lande, der i næste uge skulle have mødtes i Verdenshandelsorganisationen (WTO), til at droppe patentrettigheder på covid-19-vacciner, efter at en ny variant af virusset - Omikron-varianten - er blevet opdaget i Sydafrika.

- Nyheden om denne nye variant bør gøre det tydeligere end nogensinde før, at denne pandemi ikke vil stoppe, før vi har globale vaccinationer, udtaler Biden i en erklæring.

- Dagens nyhed understreger nok en gang vigtigheden af at ophæve patentrettighederne hurtigst muligt, tilføjer han.

Kort tid efter Joe Bidens opfordring blev næste uges møde i WTO udskudt netop som følge af bekymringer over den nye Omikron-variant.

Dermed kan der være udsigt til en endnu mere langsommelig og usikker proces i forhold til at give afkald på vaccinepatentrettighederne.

Flere sundhedseksperter kritiserer, at USA ikke har gjort nok for at sikre, at verdens fattigste har fået deres første stik med en coronavaccine. Særligt set i lyset af, at USA allerede er i gang med at give sin egen befolkning et tredje såkaldt boosterstik.

Tidligere fredag fortalte præsident Joe Bidens førende rådgiver på området, smitteekspert Anthony Fauci, at USA er i fuld gang med at indsamle data om den nye covid-19-variant.

Det kan dog tage forskere flere uger at forstå Omikron-variantens mutationer.

Sundhedsmyndigheder forsøger blandt andet at finde ud af, om den nye variant er mere smitsom end andre varianter, og om de nuværende vacciner beskytter mod den.

Den nye Omikron-variant blev først opdaget i Sydafrika og er desuden fundet i Israel og Botswana samt Belgien som det hidtil eneste EU-land.

Fredag meddelte Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at Omikron-varianten giver grund til bekymring.