John Bercow har manet til ro i parlamentet for sidste gang

Efter mere end ti år som formand for det britiske parlament har 56-årige John Bercow råbt sit karakteristiske 'order, order' for sidste gang.

Hele 14.000 gange er det blevet til i løbet af det seneste årti, når han har forsøgt at mane parlamentsmedlemmerne til ro.

Det rapporterer BBC.

Han trådte tilbage den 31. oktober efter at have styret parlamentet igennem de dramatiske og ophidsede debatter om brexit.

Mandag skal Underhuset vælge, hvem der skal være parlamentets nye formand, og hidtil har ni kandidater meldt sig på banen.

Og meget tyder på, at der kommer en ny linje i parlamentet. Flere af formandskandidaterne har således gentagne gange taget skarpt afstand fra den konservative Bercows måde at styre parlamentet på.

I rollen som den neutrale formand har han blandet sig alt for meget og været partisk i sagen om brexit, lyder kritikken fra flere kandidater ifølge avisen Financial Times og BBC.

Tim Bale, professor i politik ved Queen Mary University of London, vurderer, at flere af kandidaterne vil profilere sig på en kraftig afstandtagen til Bercow.

- Men når de lærer jobbet at kende, vil de måske finde ud af, at det er en dårlig idé at være kedelig. Du er nødt til at have en stor personlighed for at styre det mere og mere genstridige parlament, siger Tim Bale til Financial Times.

Der er ingen klar favorit til at overtage tjansen som parlamentsformand, hvis vigtigste rolle i første omgang bliver at føre parlamentet igennem brexit. Imidlertid er der fire af de ni, der udmærker sig.

Tre af dem har i en årrække været næstformænd under Bercow, hvorfor de kan trække på deres erfaring. Det gælder Lindsay Hoyle, Eleanor Laing og Rosie Winterton.

Den sidste af favoritterne er Labour-veteranen, 69-årige Harriet Harman.

FAKTA: Sådan vælges Storbritanniens nye parlamentsformand Underhuset i Storbritannien skal mandag finde sin nye formand efter John Bercow, som har siddet på posten siden juni 2009. Hidtil har ni kandidater meldt sig på banen. For at blive formelt opstillet, skal de hver især have indleveret deres kandidatur senest mandag morgen. Det kræver, at de har opbakning fra mindst 12 parlamentsmedlemmer, herunder tre fra et andet parti end deres eget. Bliv klogere på udvælgelsesprocessen her: * Når alle kandidater officielt har indleveret deres kandidatur, bliver en liste over de nominerede offentliggjort. Herefter holder kandidaterne hver især tale i parlamentet mandag eftermiddag. * Dernæst får alle parlamentsmedlemmer en stemmeseddel, som de inden for en halv time skal have udfyldt og afleveret. * Hvis en kandidat får over halvdelen af stemmerne i første runde, bliver vedkommende automatisk valgt som ny formand. Ellers bliver de kandidater med under fem procent af stemmerne eller den med færrest stemmer sorteret fra. * Hele stemmeprocessen bliver gentaget, indtil en kandidat har over halvdelen af stemmerne, eller de øvrige kandidater har trukket sig. * Til sidst bliver der stillet et beslutningsforslag, om at den pågældende kandidat skal være formand. Når det er gået igennem, er den nye formand på plads. Kilde: BBC