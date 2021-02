Johnson: Det engelske samfund genåbnes over fire etaper

Premierminister Boris Johnson siger i parlamentet, at det engelske samfund vil blive genåbnet over fire etaper.

- Det første store skridt bliver skolerne, som genåbnes 8. marts.

- Vores prioritet har hele tiden været at få børnene tilbage i skolen, hvilket vi ved er afgørende for deres uddannelser og for deres psykiske og fysiske trivsel, siger den britiske premierminister.

Fra den 8. marts vil det også være tilladt for to personer at mødes udenfor og tale sammen.

Fra den 29. marts vil det være tilladt af mødes udendørs for to husholdninger eller for seks personer.

Udendørs sport - blandt andet fodbold, golf og tennis -. bliver også tilladt fra 29. marts.

Almindelige butikker, frisører, sportscentre og udendørs servering bliver tilladt fra 12. april, hvis særlige betingelser opfyldes.

De videre skridt vil afhænge af vaccinationer, smitte og presset på hospitaler og antallet af dødsfald.

Den britiske premierminister holder en tv-tale om planen klokken 20.00 (dansk tid).

Skotland, Wales og Nordirland har deres egne genåbningsplaner.

Boris Johnson annoncerede lockdown 4 januar, men er altså allerede nu klar til at åbne landet igen.

