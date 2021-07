Johnson holder fast i mange EM-tilskuere trods Merkel-skepsis

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er bekymret over, at der vil blive lukket mange tilskuere ind til EM-kampene i London. Hun frygter, at det vil føre til en øget spredning af coronavirus.

Men det har hun ikke grund til, mener Storbritanniens premierminister, Boris Johnson.

- I øjeblikket vores position meget klar. Den er, at vi har visse begivenheder, som vi kan gennemføre på meget forsigtig og kontrolleret vis ved at teste alle, der deltager, siger Boris Johnson.

Tilskuerkapaciteten på det traditionsrige Wembley Stadion i London vil til semifinalerne og finalen ved EM blive øget til mere end 60.000. Og det vil Boris Johnson altså umiddelbart ikke pille ved.

Han tilføjer også, at Storbritannien har opbygget en 'betragtelig mur af immunitet' via landets vaccinationsprogram.

Merkels bekymring går særligt på, at Delta-varianten, som er mere smitsom, er på fremmarch.

- Jeg er bekymret for og skeptisk over for, om det er en god idé, siger hun om den øgede tilskuerkapacitet.

Merkel og Johnson diskuterede fredag stort og småt, da Merkel var på besøg i London. Det er sandsynligvis hendes sidste visit til Storbritannien, før hun forlader posten som forbundskansler senere i år.

Hans Kluge, Verdenssundhedsorganisationens (WHO) direktør for Europa, har advaret om, at EM kan udvikle sig til en supersprederbegivenhed.

En superspreder er en smittet person, der smitter mange andre. Derved kan få smittede til en begivenhed pludselig udvikle sig til mange smittede og til det, som kaldes en supersprederbegivenhed.

Hundredvis af fodboldfans, der er vendt tilbage fra kampe i London og Skt. Petersborg, er blevet testet positive.

WHO's beredskabschef Catherine Smallwood har opfordret værtsbyer til at gøre mere for at overvåge tilhængernes færden.