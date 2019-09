Johnson holder fast i nyvalg: Corbyns afvisning er fej

Premierminister Boris Johnson vil senere torsdag sige, at han fortsat ønsker et parlamentsvalg, selv om Underhusets medlemmer onsdag afviste hans anmodning om at få udskrevet valg.

Det siger en talsmand for premierministeren.

Johnson vil ifølge Reuters videre kalde Labour-leder Jeremy Corbyns afvisning af et valg onsdag 'for en fej fornærmelse af demokratiet'.

Johnsons talsmand citerer ham for at sige 'stol på befolkningen' i spørgsmålet om brexit.

Ifølge BBC vil et lovforslag om at blokere for et no-deal brexit ved udgangen af oktober være færdigbehandlet og godkendt i parlamentets overhus fredag eftermiddag.

Lovforslaget blev vedtaget i Underhuset onsdag, hvilket var et stort politisk nederlag for premierminister Boris Johnson.

Lord Ashton of Hyde har meddelt, at alle dele af lovforslaget vil være færdigbehandlet inden klokken 17.00 lokal tid fredag.

Der har været påstande om, at Overhuset måske med overlæg ville trække tiden ud, så lovforslaget ikke ville blive endeligt underskrevet i kongehuset inden suspenderingen af parlamentet i næste uge.

Men Overhusets konservative indpisker, som kontrollerer og indskærper partifællernes partidisciplin og tilstedeværelse ved afstemninger, har meddelt, at der er sket et gennembrud i forhandlinger med Labour tidligt torsdag.

Parterne forhandlede natten til torsdag. Her stemte de overraskende hurtigt om en række ændringsforslag, der kunne have ført til en maratonbehandling af lovforslaget.

Det skriver BBC med henvisning til Lord Ashton of Hyde. Han er blevet udnævnt til chefindspisker i Overhuset af premierminister Boris Johnson.