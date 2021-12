Johnson i hård corona-modvind

Knap 100 konservative parlamentsmedlemmer er gået imod den britiske regering i en afstemning om et lovforslag om coronapas.

Afstemningen tirsdag er et stort slag for premierminister Boris Johnson. Han er allerede i modvind efter flere dårlige sager.

Tiltaget blev dog stemt igennem, blandt andet med hjælp fra oppositionspartiet Labour. Det betyder, at der vil blive indført krav om coronapas i forbindelse med visse begivenheder.

Men den store modstand i egne rækker lægger yderligere pres på Johnson.

Premierministeren kæmper blandt andet med opbakningen, efter at BBC og andre medier har beskrevet flere julefrokostlignende sammenkomster i Downing Street ved juletid sidste år. De nærmere omstændigheder omkring tre sammenkomster er ved at blive undersøgt.

De foregik på et tidspunkt, hvor alle briter ellers fik besked af regeringen på at holde sig hjemme. De blev bedt om at lade være med at feste på grund af den voldsomme smitte med coronavirus.

På trods af den ulmende utilfredshed siger folk med kendskab til forholdene i Det Konservative Parti til Reuters, at der næppe vil være opbakning til at få Johnson afsat.

Blandt andet mangler en eventuel udfordrer tilstrækkelig støtte.

- Boris på en dårlig dag er bedre end nogen af de andre wannabes på en god dag, siger en erfaren konservativ, som udtaler sig anonymt.

Johnson var blandt andet manden, der i 2019 førte partiet til et overvældende flertal.

Flere andre coronatiltag blev også stemt igennem tirsdag i Storbritannien. Det gælder blandt andet obligatorisk vaccine for frontlinjemedarbejdere i det britiske sundhedsvæsen. Der er også vedtaget yderligere påbud om mundbind indendørs.