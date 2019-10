Johnson lader ti ekskluderede partifæller vende tilbage

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har tilladt 10 ud af 21 ekskluderede partimedlemmer at vende tilbage til det konservative regeringsparti.

En talsmand siger, at de 10 politikere mødtes med Johnson i hans parlamentskontor. Blandt dem er tidligere industriminister Greg Clark og Nicholas Soames, der er barnebarn af Winston Churchill.

Nogle af dem har sagt, at de ikke vil genopstille ved det næste valg.

Johnson ekskluderede de ti medlemmer for at gå imod hans planer for brexit.

- Johnson er ikke nogen Winston Churchill, men en fyr, der fortæller løgne om EU, sagde Soames efter at han var blevet smidt ud af partiet i begyndelsen af september.

Han er søn af Mary Soames, som var den yngste af Churchills fem børn.

Johnson har skrevet en biografi om den konservative Churchill og hans dramatiske år som premierminister under Anden Verdenskrig. Han har udtalt, at Churchill er hans personlige helt.

Soames har haft sæde i parlamentet siden 1983.

Han blev sammen med 20 andre konservative smidt ud af partiet, da de stemte for, at parlamentet skal tage kontrollen med brexit.

Ved afstemningen vedtog de britiske lovgivere, at de med en stævning ville presse domstolene til at gribe ind, hvis Johnson forsøger at ignorere en lov, der vil tvinge ham til at få udsættelse for britisk udtræden af EU.

Ved afstemningen brød 21 konservative parlamentsmedlemmer med regeringspartiet og stemte sammen med oppositionen. De blev alle efterfølgende smidt ud af Det Konservative Parti.

Soames havde allerede inden da meddelt, at han ikke agtede at genopstille ved næste valg.