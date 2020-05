Johnson: Lægerne havde forberedt sig på det værste scenarie

Boris Johnson risikerede at dø i kampen med Covid-19. Og det var et scenarie, som lægerne havde forberedt sig på.

Det fortæller den britiske premierminister i et interview med avisen The Sun.

- Det var et kritisk øjeblik. Det vil jeg ikke benægte. De havde en strategi for at kunne klare et 'Stalins død-scenarie', siger Johnson til The Sun.

- Jeg var ikke i ligefrem i topform, og jeg var klar over, at der var blevet lavet en handleplan. Lægerne havde alle mulige aftaler om, hvad de skulle gøre, hvis det gik helt skævt.

Den 55-årige Johnson blev den 5. april indlagt på et hospital i London med Covid-19, navnet på den sygdom, man kan få af coronavirus.

Dagen efter blev han overført til en intensivafdeling, hvor han blev behandlet i tre dage.

Her fik han 'liter efter liter' af ekstra ilt tilført, fortæller han.

Han har siden erkendt, at det 'kunne være gået begge veje'.

- Det var svært at tro på, at mit helbred på blot et par dage var blevet så dårligt. Jeg kan huske, at jeg var frustreret. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke fik det bedre. Men så kom det hårde øjeblik, hvor det var fifty-fifty, om jeg skulle have et rør med ilt ned i luftrøret, siger Johnson til The Sun.

- Det var dér, det blev lidt... De overvejede, hvordan de skulle håndtere det i forhold til præsentationen.

Johnson har siden udtrykt taknemmelighed over for lægerne og sygeplejerskerne.

Onsdag fødte hans kæreste, Carrie Symonds, en søn, som har fået navnet Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, opkaldt efter blandt andet de to læger, som behandlede Johnson: Nick Price og Nick Hart.

Mandag morgen vendte han tilbage i spidsen for den britiske regering og indtog talerstolen foran embedsboligen i Downing Street 10 blandt andet for at takke det britiske folk.

Under Johnsons sygdomsforløb fungerede udenrigsminister Dominic Raab som regeringschef.

Særligt tidligt under pandemien mødte Johnson kritik for forsøg på at bagatellisere sygdommen. Han fortsatte endda med at give hånd til alle, han mødte, heriblandt folk, der var syge med Covid-19.