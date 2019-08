Johnson vinder sejr i retten

En dommer har afvist midlertidigt at blokere for suspendering af parlamentet

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har fredag vundet en mindre sejr.

En dommer har nemlig afvist at nedlægge midlertidigt 'interdikt' - eller forbud - mod Boris Johnsons suspendering af det britiske parlament.

Det skriver BBC.

En samling på 75 parlamentsmedlemmer havde ellers krævet et midlertidigt forbud mod suspenderingen frem mod en større høring.

Men dommeren Lord Doherty har afvist forespørgslen, idet han ikke er overbevist om behovet for det midlertidige forbud.

Til gengæld siger han, at man bør holde fast i den høring, der er planlagt til at finde sted næste fredag. Her skal Johnsons suspendering stå sin prøve over for kravet om, at det bliver erklæret for forfatningsstridigt.

Vil sikre brexit

Dronning Elizabeth godkendte formelt Johnsons suspendering onsdag, hvilket betyder, at parlamentet er suspenderet fra senest 12. september indtil 14. oktober.

Se også: Dronning godkender suspendering af parlament

Formålet med suspenderingen synes at være, at Johnson vil forhindre parlamentet i at stå i vejen for det planlagte brexit 31. oktober - et brexit, som Johnson har svoret vil finde sted, uanset om der er en form for aftale med EU eller ej.

Hans modstandere vil derimod forsøge at forhindre et no deal brexit, i første omgang ved at forlænge tidsfristen, så en aftale kan komme i stand. Men hvis parlamentet er suspenderet, kan det blive mere end vanskeligt at nå at indføre en lov, som udskyder brexit.

Mange forventer derfor også, at Boris Johnson og hans regering vil blive stillet over for en mistillidsafstemning i parlamentet, hvilket kræver, at medlemmer af Johnsons eget konservative parti vil stemme imod ham.