Johnsons krise fortsætter: Toprådgiver trækker sig

Boris Johnson vælter sig i møgsager for tiden.

Senest er han kommet i modvind, efter han mandag beskyldte oppositionsleder Keir Starmer for ikke at have retsforfulgt seriekrænkeren Jimmy Savile, der er beskyldt for at have begået overgreb på hundredvis af kvinder og børn inden sin død, da Starmer i sin tid var chef for den offentlige anklager.

Efterfølgende har både oppositionen og flere af Johnsons egne folk til at udtalt, at premierministeren burde trække kommentaren tilbage, skriver Reuters.

Burde have undskyldt

Torsdag har Boris Johnson politiske chef, Munira Mirza, valgt at trække sig som følge af sagen.

Det sker, selvom Johnson er gået i rette med sig selv og har udtalt, at oppositionslederen ikke personligt havde noget at gøre med beslutningen om ikke at retsforfølge Jimmy Savile.

Men Munira Mirza mener, at premierministeren burde have undskyldt sin kommentar, skriver BBC.

'Du svigter dig selv'

I et brev udgivet i The Spectator skriver hun blandt andet, at Johnson i hendes optik svigter sig selv.

'Du er en bedre mand, end mange af dine modstandere nogensinde vil forstå. Derfor er det så trist, at du svigter dig selv ved at komme med sådan en anklage mod lederen af oppositionen,' skriver hun i brevet, hvor hun samtidig melder sit exit.

Den politiske chefs opsigelse kommer oveni den krise, som Boris Johnson allerede befinder sig i, hvor det er blevet afsløret, at han flere gange har holdt fester i sin embedsbolig under den britiske corona-nedlukning.