Johnsons rådgiver fortryder ikke at han brød coronanedlukning

Den britiske premierministers særlige rådgiver, Dominic Cummings, siger på et pressemøde, at han ikke fortryder, at han midt under den strenge britiske coronanedlukning valgte at køre sin familie til det nordøstlige England.

Det var af hensyn til vores barn, siger han.

Det har udløst en bølge af vrede, at Cummings, der selv var med til at udarbejde reglerne for nedlukningen af det britiske samfund, selv brød reglerne og kørte de cirka 400 kilometer til sine forældres gård i Durham.

Det har udløst krav om, at den magtfulde rådgiver træder tilbage.

- Nej, jeg har ikke tilbudt at træde tilbage. Nej, det har jeg ikke overvejet, siger han.

Premierminister Boris Johnson har forsvaret sin rådgiver, der havde en stor andel i Det Konservative Partis store valgsejr i december og brexit, som kort efter blev en realitet.

Cummings forklarer sin opførsel med, at både han og hans kone havde været syge i slutningen af marts, formentlig med Covid-19. De var bekymrede for deres mindreårige barn under de omstændigheder og valgte derfor at køre til forældrenes farm.

Han siger, at han ikke havde gjort forsøg på at få venner i London til at tage sig af Cummings-parrets barn.

Det var i klar modstrid med regeringens nedlukning for at stoppe smitten. Borgerne var pålagt at blive inden døre og under ingen omstændigheder køre på tværs af landet.

- Jeg forsøgte at opveje alle disse ting. Og ud fra det, så mener jeg ikke, at jeg har brudt reglerne, siger Cummings.

Knap 37.000 briter er foreløbig døde med eller af Covid-19, fremgår det af den globale opgørelse fra Johns Hopkins University.

Det gør Storbritannien til et af de hårdest ramte lande i verden under coronakrisen.

De britiske medier har de seneste dage bragt historier om folk, der under krisen holdt sig inden døre, selv om familien var ramt af hård sygdom. De gjorde det, fordi det var, hvad samfundet forventede af dem, har nogle forklaret.

Cummings er berygtet for sin stil. Han kaldes en af landets dårligst klædte mænd. Han møder ofte op i Johnsons kontor i Downing Street 10 iført en hættetrøje og joggingbukser.

Han udformede den kampagne blandt EU-modstandere i 2016, der ved en folkeafstemning førte til et nej til fortsat medlemskab af EU.

Tidligere premierminister David Cameron har omtalt ham som en 'karriere-psykopat'.