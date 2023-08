Jon Stephensen dropper injuriesag

Folketingsmedlemmet Jon Stephensen har besluttet sig for at droppe en injuriesag mod Henning Dyremose, som er bestyrelsesformand på teatret Aveny-T.

Det oplyser Benjamin Rud Elberth, kommunikationsansvarlig for bestyrelsen på teatret Aveny-T, til Børsen.

- Jon Stephensen har efter nærmere overvejelse besluttet sig for at hæve sagen, der herefter er bortfaldet. Parterne har ikke yderligere kommentarer, lyder det til Børsen.

Stephensens advokat, Bjarke Vejby, har tidligere oplyst til Ritzau, at sagen bygger på udtalelser fra Dyremose i Børsen.

Jon Stephensen krævede en erstatning på 100.000 kroner.

Her sagde bestyrelsesformanden blandt andet, at bestyrelsen havde den opfattelse, at Jon Stephensen havde skrevet under i en andens navn, imens han arbejdede på Aveny-T.

Jon Stephensen blev i maj i fjor fyret som direktør for Aveny-T efter 11 år på posten. Bestyrelsen havde ikke udtalt sig om, hvad der lå bag fyringen, indtil Henning Dyremose talte med Børsen.

Bjarke Vejby har fortalt til Ekstra Bladet, at Henning Dyremose påstår, at Jon Stephensen skulle have forfalsket DBU's kommunikationschefs, Jakob Høyers, underskrift på et dokument.

Det har Jon Stephensen afvist.

Beskyldningen bygger ifølge Børsen på en whistleblowerhenvendelse, hvor en ansat på teatret, henvendte sig med en lydfil, hvor man angiveligt kunne høre Jon Stephensen skrive under i en andens navn.

Jon Stephensen søgte i april orlov fra Folketinget efter en historie fra TV 2 om, at han havde skrevet en upassende besked til et medlem af Moderaternes ungdomsparti.

Torsdag oplyste han, at han har meldt sig ud af partiet Moderaterne. Han vil fortsætte som løsgænger, lød det.