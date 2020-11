Josephine Fock trækker sig som leder i Alternativet

Josephine Fock har lørdag valgt at trække sig som politisk leder af Alternativet med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen står der, at Josephine Fock erkender, at 'opgaven med at samle partiet har været for svær.'

Skal finde ny leder - omgående

Der sættes ifølge pressemeddelelsen omgående gang i en proces for at finde en afløser.

- Jeg har lagt al min kærlighed i Alternativet, men det har været svært at samle partiet. Alternativet er mit hjerteblod, og jeg var selv med til at stifte projektet i 2013, siger Josephine Fock i meddelelsen.

- Derfor er det også vigtigt for mig, at partiet kommer godt videre og får et godt kommunal- og regionsrådsvalg næste år og et godt folketingsvalg, når det kommer.

Opdateres ...