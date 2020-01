Josephine Fock vil være leder af Alternativet

I 2018 stoppede Josephine Fock i dansk politik til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp, som hun så forlod et år efter.

Nu meddeler hun, at hun gerne vil være politisk leder af Alternativet, som hun var med til at stifte i sin tid.

Det fortæller hun til Politiken.

Hun meddeler samtidig, at hun - hvis hun bliver valgt - vil forsøge at rykke partiet tættere på regeringen for at sikre partiet en større indflydelse.

- Jeg vælger at stille op som politisk leder for Alternativet, og det gør jeg, fordi jeg er blevet opfordret af rigtig, rigtig mange. Ikke kun enkeltpersoner, men også kredse, dækkende for hele landet, forklarer Josephine Fock til Politiken.

Arkivfoto: Jens Dresling

Vil have højere løn

Mandag beslutter partiet, om Josephine Fock og andre ikke-folkevalgte kan stille op til posten som politisk leder af partiet. Der er lagt op til, at lønnen skal være 30.000 kroner om måneden, og det er Josephine Fock ikke tilfreds med.

Hun vil arbejde for en højere løn, hvis hun bliver valgt.

- Ja, det vil jeg, fastslår hun.

Afstemningen om Alternativets nye politiske leder foregår 1. februar, hvor Uffe Elbæk træder tilbage. Udover Josephine Fock har Rasmus Nordqvist, Rasmus Foged, Theresa Scavenius og Mette Rahbek har også meldt sig under fanerne som kandidater til posten.

